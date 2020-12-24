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Çin aşıları pazar günü Türkiye'ye geliyor!

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantı sonrası açıklama yapıyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 18:40
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Çin aşıları pazar günü Türkiye'ye geliyor!

Bilim Kurulunun gündeminde koronavirüsün Avrupa'da mutasyona uğramasıyla ilgili gelişmeler vardı. Virüsün Türkiye'de yayılımını önlemek için atılacak adımların ele alındığı toplantı sona erdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir.

Günlük vaka sayılarında Ankara ve Samsun'da yüzde 55 düşüş sağlandı. Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul'da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı.

İngiltere’deki kontrol vaka sayısının nedeni araştırılırken, eylül ayından beri var olan mutasyon, yetkililerin dikkatini çekmiştir. Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız.

İnaktif aşı, bilinen en kadim aşı yöntemdir. İnaktif aşılar, çocukluk çağı aşılamlarında yaygın olarak kullandığımız aşı türüdür. Ülkemizde devam eden aşı çalışmalarında önde devam edenlerden 3 tanesi inaktif aşılardır.

İnaktif aşının ülkemizdeki faz-3 klinik çalışması başarıyla sürmektedir. Ülkede çok vaka varken çalışma daha hızlı ilerlemektedir. Vaka sayıları hızla azalınca, klinik çalışma da yavaşlamış oldu. Yeterince gönüllüye ulaştığımız anlaşıldı.

Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenli olduğuna eminiz.

Çin makamları da Türkiye’ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor.

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