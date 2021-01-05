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Çin aşısı Türkiye'de analiz ediliyor

KKTC'de kullanılması beklenen Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının analizleri TC Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor.

05 Ocak 2021 Salı 09:50
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Çin aşısı Türkiye'de analiz ediliyor

TC Sağlık Bakanlığı,Türkiye ile eş zamanlı olarak KKTC'de de kullanılması beklenen Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının analiz çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada aşıların ilk partisinin 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Aşılar, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına gönderildi.

Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor.

Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor.

En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından “Acil Kullanım Onayı” verilerek kullanıma sunulacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları, uluslararası muadil kurum ve kuruluşlarca tanınırlığa ve akreditasyona sahip Ulusal Kontrol Laboratuvarlarıdır.

Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan ve ülkemizde ruhsatlandırılan tüm aşılar bu laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Aşılar dışında tıbbi biyolojik ürünler dahil tüm ilaçlar, enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalar, tıbbi cihazlar, insan vücuduna temas eden biyosidal ürünler ve kozmetiklerin kalite kontrol testleri de yine bu laboratuvarlarda yapılmaktadır.

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