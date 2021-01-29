Çin'den Türkiye'ye 3,5 milyon doz aşı geldi

Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam ediyor.

Çin'den gelen aşıları taşıyan uçak, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının 1.bölümü olan 6 buçuk milyon doz aşı, geçen hafta sonu Türkiye'ye getirilmişti.

Aşı sevkiyatı devam edecek

Bu sabah itibarıyla, kalan 3 buçuk milyon dozluk ikinci bölüm aşı da gelmiş oldu. Özel konteynerler içinde yurda getirilen aşılar, uçaktan indirilerek gümrük işlemleri yapıldı.

Aşılar, güvenlik testlerinin ardından tüm Türkiye'ye dağıtılacak.

Aşıların gelişini duyuran Sağlık Bakanı Koca, ''Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek'' dedi.