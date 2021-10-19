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Cipiyle yeğeninin ölümüne neden olan hala psikiyatri servisinde

İzmir'de 8 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıl hapis istemiyle yargılanan Zerrin Akça'nın psikiyatri servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

19 Ekim 2021 Salı 15:20
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Cipiyle yeğeninin ölümüne neden olan hala psikiyatri servisinde
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İzmir'de cipiyle yeğeninin ölümüne neden olan Zerrin Akça'nın psikiyatri servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

Kaza, 1 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara halası Zerrin Akça'dan köpek almasını istedi.

Rezidanstaki evine yeğeni ile para almaya giden Zerrin Akça'nın kullandığı cipten inmeye çalışan çocuk elini kapıya sıkıştırdı. Yeğenini fark etmeyen Zerrin Akça cipiyle hareket edince Eymen, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

3 AY ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eymen'in 3 ay önce de annesinin vefat ettiği belirtildi. Yeğeninin ölümüne neden olan hala Zerrin Akça'nın polisteki ifadesinde, Eymen'in köpek istediğini, bunun üzerine evine para almaya geldiğini, otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra yeğenin araçta olmadığını fark ettiğini, arkasına baktığında ise yerde yattığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kaza sonrası gözaltına alınan Zerrin Akça ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. Sanık Zerrin Akça için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

PSİKİYATRİDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Yeğeninin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Zerrin Akça'nın, Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedaviye gördüğü ve bir süre daha burada kalacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
CipYeğenIzmir
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