Çipras: Kim uluslararası hukuka saygı göstermiyorsa sonuçlarına katlanmalı

Avrupa Birliği üyesi Akdeniz ülkeleri, doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizde Kıbrıslı Rumlara destek verdi. Malta’da yer alan Zirve’nin ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’den Kıbrıs adası açıklarındaki faaliyetlerini sona erdirmesini istedi

Avrupa Birliği üyesi 7 Güney Avrupa ülkesinin devlet veya hükümet başkanları, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından gündemdeki konuları değerlendirmek için Malta’nın başkenti Valetta’da toplandı.

İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin 2016’da “AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi” adıyla başlattıkları forumun altıncısına Malta ev sahipliği yaptı.

Zirveye Rum lider Nikos Anastasiadis de katıldı.

Reuters’ın aktardığına göre zirveye katılan bazı liderler yaptıkları açıklamalarla, Türkiye ile yaşanan krizde Kıbrıslı Rumlara verdikleri desteği yineledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, “Türkiye, Kıbrıs’ın ekonomik münhasır bölgesindeki faaliyetlerine son vermeli” ifadesini kullandı.

Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile tam dayanışma içinde olduğunu söyleyen Macron, Avrupa Birliği’nin bu konuda hiçbir zaafiyet göstermeyeceğini de belirtti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da “Türkiye’nin ihlal edici davranışlara son vermemesi halinde AB’nin özel tedbirler alacağı sinyalini göndermesi önemli. Kim uluslararası hukuka saygı göstermiyorsa sonuçlarına katlanmalı” dedi.