Çocuklara bu seferde klozet ambalajlı şekerleme: Hiç sağlıklı değil

Çocuklar için üretilen oyuncaklar, video içerikler ve şekerlemeler dikkat çekiyor. Uzmanlar, son zamanlarda internette sıkça videoları paylaşılan ve online satışı yapılan ‘klozet şekerlemeler’ ile ilgili aileleri ve çocukları bilinçli olmaları konusunda uyardı.



Çocukların internette izlediği videoların olumsuz etkileri olduğunu belirten Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Çağlar, “Bazı video içeriklerde gördüm klozet şekerleri. Öncesinde de sigara şeklinde sakızlar vardı. Bu sefer de klozet şeklindeki şekerlemeler çıkmaya başladı. Tabii ki bunlar, çocuğun gelişimini hem ahlaki hem de hijyenik açıdan son derece olumsuz etkiliyor. Anne babaların buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Marketlerde açık bir şekilde satıldığına denk gelmedim ama video içerik olarak denk geldim” dedi.

Özellikle okul öncesi dönemde ve ilkokul döneminde çocukların gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etmelerinin pek mümkün olmadığını aktaran Dr. Çağlar, “Olaylar arasında neden-sonuç ilişkini tam olarak kuramıyorlar. O yüzden belli konuları çocuklara net olarak anlatmak gerekiyor. Biz, okul öncesi dönemde çocuklara hem tuvalet eğitimini hem tuvalet temizliğini anlatıyoruz hem de özel, mahrem bölgelerini anlatıyoruz. Ama bu şekerlemelere baktığımızda tuvalet fırçasını klozetin içerisine batırıp yenilebilecek şekilde yapıldığını görüyoruz. Çocuğun kafasındaki bu gerçek bilgiyi allak bullak edebilecek düzeyde bir durum söz konusu oluyor. Pek satılmadığına ve daha çok video içerik olarak çocuklara sunulduğuna denk geldim. Anne babalar bu durumda, çocuklarının internette girdiği siteleri ve izlediği içerikleri kontrol edecekler” diye konuştu.



"BU VİDEO İÇERİK VE AMBALAJLAR HİÇ SAĞLIKLI DEĞİL”



Klozet ambalajı ile satılan şekerlemeyi görünce çok şaşıran Zeynep Bozyel, “Bu tarz video içerikler sağlıklı olmaz. Bu şekerler de çocuklara verilmez ama biz yine de çocuklar isteyince mecbur alıyoruz. Tuvalet alışkanlığını da öğretiyoruz gerçi ama bunu bilemiyorum” dedi.

Eşi Yılmaz Bozyel ise, “Bu şekilde olmaz yani. Hiç bilemiyorum nasıl bir şey bu?” diyerek tepki gösterdi.



"ÇOCUKLAR NE GÖRÜRSE ONU YAPAR"



Hem video içerik olarak sunulan hem de satışı yapılan şekerlerin çocuklar için sağlıklı olmadığını düşündüğünü söyleyen Bilal Şentürk, “Bu normal bir şey değil. Çocuk orada izlediği gibi şekeri ona batırıp yiyorsa, evde de aynısını yapabilir. Çünkü çocuk ne görürse onu yapar. O yüzden bence bu şekerin bu ambalajla tanıtılması hatalı. Farkı bir şey olabilir. Aslına bakarsanız birçok şeyi engellemeleri lazım. YouTube’da da bu tarz video içerikler ile ilgili önlem alınmalı. Devletin bunları denetlemesi ve kaldırması lazım” ifadelerini kullandı.