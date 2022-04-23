Çocuklara özel hediyeler dağıtıldı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İstanbul'dan havalanan ve Ordu - Giresun Havalimanı'nda çocuklar ile buluşan uçağın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel sefer sayısının TK1920 olarak düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada Ordu'nun Yokuşdibi Köyü İlköğretim Okulu ve Giresun'un Çatak Köyü İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 10 ila 12 yaş arası 46 öğrenciye, kendi isimleriyle biniş kartları düzenlendiği ve Ordu- Giresun Havalimanı'na gelen THY uçağına bindikleri aktarıldı.

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Hayatlarında ilk kez uçağa binen çocukların, pilot ve kabin memurlarıyla tanıştığı; derste çizdikleri havacılık temalı resimleri ise uçuş ekibine hediye ettikleri kaydedildi.

Kaptan pilotun uçakta bulunan çocuklar için yaptığı özel anonsta ise "Yarınlarımızın teminatı sevgili çocuklar, kanatlarınız hep açık ve hayalleriniz daima yükseklerde olsun" mesajının verildiği vurgulandı.

ÇOCUKLARA ÖZEL HEDİYE

Havalimanında geçirdikleri bir günde havalimanı kulesinden yer hizmetlerine kadar pek çok noktada THY çalışanları ile birlikte havacılığı deneyimleyen çocukların daha sonra Ordu Boztepe'yi ve Giresun Kalesi'ni gezerek eğlenceli bir gün geçirdikleri ve THY tarafından çocuklara hediyeler verildiği dile getirildi.