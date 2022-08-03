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Çocukların TikTok merakı hastanelik etti

Bayrampaşa'da 8 çocuk Tiktok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayarak hızla kaçtı. Mehmet Y. hastaneye kaldırılırken ailesi şikayetçi oldu.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:14
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Çocukların TikTok merakı hastanelik etti
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İstanbul'da iddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu.

Bu esnada yaşları 14 ile 16 arasında değişen 8 çocuk, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu.

Mehmet Y. bu soruları yanıtsız bırakınca çocuklardan biri belinden çıkardığı cam şişeyi kırarak Mehmet Y.'nin koluna sapladı.

Daha sonra olay yerinden kaçan çocukların TikTok videosu çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı iddia edildi. Kolundan yaralanan Mehmet Y., ameliyat olurken, ailesi ise çocuklardan şikayetçi oldu.

"TİKTOK VİDEOSU ÇEKİYORLAR"
 

Mehmet Y.'nin amcası Ayhan Y., "Çocuklar kapının önünde otururken 8 tane çocuk gelip adres soruyorlar. Yeğenim 'Size ne' tarzında cevap veriyor. Daha sonra bir tanesi belinden şişeyi çıkarıp yerde kırdıktan sonra çocuğun eline batırıyor. El üstü tendomları falan koptu. Kemiğinde zede var. Ameliyat edildi dün akşam. O esnada zaten TikTok videosu çekiyorlar" dedi.

"BANA DURDUK YERE SALDIRDILAR"

Kolundan yaralanan Mehmet Y., "Akşam arkadaşlarımla burada top oynuyorduk. Sonra bir grup geldi 16 yaşlarında. Geldiler topu istediler, evimin adresini sordular söylemedim. Bunlarla biraz kavga ettim bağırdım. Çocuğun biri elbisesinin altından şişe çıkardı ve yere vurdu. Sonra geldi bana batırmaya çalıştı. Bana durduk yere saldırdılar" ifadelerini kullandı.

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