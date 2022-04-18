Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı!

Çöl tozu Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Avrupa Uzay Ajansı, Meteoroloji ve AFAD’ın uyarıda bulunduğu toz bulutları Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı olan Mersin’de de sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, araçların üzerleri çöl tozlarıyla kaplandı.

ÇÖL TOZLARI MERSİN'DEN GİRİŞ YAPTI

Avrupa Uzay Ajansı, Meteoroloji ve AFAD’ın uyarıda bulunduğu çöl tozu Türkiye’de etkili olmaya başladı. Afrika üzerinden gelen toz bulutları, Akdeniz havzasından Türkiye’ye ulaştı. Özellikle Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı olan Mersin’de de sabah uyananlar araçlarını çöl tozuna kaplanmış olarak buldu.

ARAÇLAR ÇÖL TOZLARIYLA KAPLANDI

Gökyüzünün taşınan toz bulutları ile kaplandığı kentte, görüş mesafesini henüz ciddi bir şekilde etkileyen olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Erdemli ilçesini de de araçları tozla kaplanan vatandaşlar, yıkatmak için toz bulutların geçmesini beklediklerini söyledi.

Aracını dün yıkattığını belirten vatandaşlardan Mehmet Ciğer, pazar temizliği yaptıklarını ancak bugün toz bulutu nedeniyle kirlendiğini belirtti.

Toz taşınımının sürmesi nedeniyle müşterisi olmayan oto yıkamacı Hacı Tuna ise, "Sabah kalktığımızda güneş yok, esintiler var, fırtına var, araçların üzerinde toz vardı. Arkadaşlar toz bulutunun gitmesini bekliyor. Gördüğünüz gibi sabahtan bu yana bekliyoruz, henüz daha gelen yok. İnşallah bu toz bulutu kalktıktan sonra işlerimiz iyi olacak. Arkadaşlar araçlarını yıkatsa aynı gün geri batacak. Yani toz bulutunun gitmesini bekliyorlar" dedi.

ÇÖL TOZU HIZLA İLERLİYOR

Öte yandan bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olması nedeniyle toz taşınımının hızla iç kesimlere sürdüğü kaydedildi.

İSTANBUL'U KAPLAYAN ÇÖL TOZU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan İstanbul'u kaplayan çöl tuzu bulutu uçakta bir yolcu tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu İstanbul Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağından görüntülendi. Uçaktaki bir yolcu telefonunla gökyüzünü kaplayan toz bulutunu kaydetti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

(İHA)