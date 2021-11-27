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Corona virüsü yenen 7 aylık hamile Betül, pıhtı atması sonucu öldü

Zonguldak'ta çocuk gelişim uzmanı 7 aylık hamile Betül Kıraç Gürler, corona virüsü yendikten sonra beyne giden damarında pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Gürler'in sezaryenle dünyaya gelen bebeği tedaviye alındı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 16:48
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Corona virüsü yenen 7 aylık hamile Betül, pıhtı atması sonucu öldü
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Zonguldak'ta hamile bir kadın corona virüsü yendikten sonra beyninde pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli çocuk gelişim uzmanı Betül Kıraç Gürler, Zonguldak’ta yaşayan ailesini ziyarete gitti. Gürler, bu sırada corona virüse yakalandı.

Corona virüsü yenen Betül Kıraç Gürler, beynine giden damarlardan birinde pıhtı atması sonucu rahatsızlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Betül Kıraç Gürler’in 7 aylık bebeği sezaryenle alındı. Ali Enver adı verilen bebek hastanede tedaviye alınırken, annesi ise dün gece yaşamını yitirdi.

Muhammed Gürler ile evli ve 1 çocuğu daha bulunan Betül Kıraç Gürler'in cenazesi, sabah saatlerinde İnağzı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

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