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Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı.

22 Eylül 2020 Salı 14:59
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Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

Ahmet Mahmut Ünlü, "2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü. Ünlü'nün bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı. 

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