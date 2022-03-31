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Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruya ne yanıt verdi?

Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden asgari ücrete ikinci zam yapılmasıyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Özbekistan ziyareti sonunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz” dedi. Peki, asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Asgari ücrete yeni zam ne zaman gelecek? İşte son dakika haberinin detayları…

31 Mart 2022 Perşembe 14:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruya ne yanıt verdi?
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Asgari ücrete ikinci zam gelip gelmeyeceği araştırılırken art arda yapılan açıklamalar kafaları iyice karıştırdı. Gelen açıklamalar, asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zam yapılacağı beklentisini güçlendirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan çok kritik bir açıklama geldi.

Özbekistan ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusunu sık sık yapıyorsunuz. Asgari ücret de kastedilerek temmuz ayında ücretlerde, maaşlarda bir artış yapılacağı konuşuluyor. Temmuzda asgari ücrete ikinci bir zam gündemde mi? Bir yandan da emekliler bayram ikramiyesini merak ediyorlar. Bir bayram müjdeniz olacak mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz” dedi.

BAKANLIK SENDİKALARLA İRTİBAT HALİNDE

“Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ERDOĞAN’DAN ZAMMA AÇIK KAPI

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde asgari ücret konusunda gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz” açıklamasında bulunmuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise dün, “Yılın ikinci yarısında 1 Temmuz’da maaş artışı söz konusu olacak. Asgari ücretlilerin durumu da ele alınacak kamuoyu ile paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

MALİYETE VERGİ FORMÜLÜ

Milyonlarca çalışanın maaşını belirleyen asgari ücret için heyecanlı bekleyiş sürerken zammın nasıl yapılacağı, kaynağın nasıl yaratılacağı merak konusu olmuştu. Ocak ayında yapılan zamda ‘vergi’ kaldırılarak maliyetler aşağı çekilirken, bu yöntemin yeniden gündeme gelebileceği ve masadaki seçenekler arasında yer alacağı kulislerde konuşuluyor.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanAsgari ücret
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