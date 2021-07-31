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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek. Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz" dedi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 21:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla’da yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Marmaris'teki yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı ve 1400 personel görev yaptığını belirten Erdoğan, barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındığını ve her türlü ikmal mekanizmasının oluşturulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlara yardımcı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek. Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz" diye konuştu.

Son Güncelleme: 31.07.2021 22:50
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
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