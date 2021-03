Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren Berat Bey’in o dönemlerde attığı adımları acaba CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede. O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve merkez bankasında. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir sizde. Sizin o kayıp yıllar diye düşündüğümüz zamanlar var ya orada. Ey o tweeti atanlar, işte damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey’in döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bu adımlar atıldı. Çok nankörsünüz” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sözlerinin başında bu gece idrak edilecek olan Miraç Kandilini tebrik etti.



Erdoğan, dün, hem kendi siyasi tarihleri, hem Türkiye’nin demokrasisi açısından önemli bir yıl dönümü olduğunu belirterek, “AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinden, yüzde 34 oy oranı ve 363 milletvekili ile açık ara birinci parti çıkıp iktidara gelmişti. Ancak, iktidar partisinin genel başkanı olarak biz, siyasi yasaklı durumunda bulunduğumuz için, maalesef Meclis dışında kalmıştık. O dönemde CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal’ın sergilediği demokratik duruşla Meclis’te kısa sürede yapılan bir kanun değişikliğinin ardından, bu yasağımız kalktı. Siirt’teki milletvekilliği seçiminin yenilenmesi kararıyla, biz de 9 Mart 2003 tarihinde Meclis’teki yerimizi aldık, ardından da Başbakanlık görevini üstlendik. Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaptığımız iktidar yıllarımızın başlangıcındaki bu hadise, milletin iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının sembolü olmuştur. Bu vesileyle, 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne kadar, şu karşımızdaki sıralarda AK Parti milletvekili olarak partimize, ülkemize, milletimize hizmet vermiş olan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



AK Parti Grup Toplantısının ardından Meclis Şeref Holünde tertiplenen 100’üncü Yılında İstiklal Marşı Sergisi’nin açılışını yapacaklarını söyleyen Erdoğan, “Bilindiği gibi, 2021’i ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan ettik. Tam 100 yıl önce bir 12 Mart günü Büyük Millet Meclisinde gözyaşları ve alkışlar içinde kabul edilen İstiklal Marşımız, geçmişimizin özeti olmasının yanında, geleceğimizin de rehberidir. Toplamda 10 kıta olan İstiklal Marşımızın her bir kelimesindeki, her satırındaki ruhu yeni nesillere ne kadar güçlü bir şekilde aktarabilirsek, istikbalimize o derece güvenle bakabiliriz. İstiklal Marşını lafzı ve manasıyla anlayamayan tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dahi olabileceğine ihtimal vermek istemiyorum. Bu anlayışla, yıl boyunca 7’den 70’e vatandaşlarımızın tamamını zihnen ve kalben kuşatacak programlarla, İstiklal Marşımızı ve onun müellifi Mehmet Akif Ersoy’u tüm yönleriyle anlatacağız. İnşallah yarın da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezimizde büyük bir anma programı gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca bu çalışmaları sürdüreceğiz. Mehmet Akif’in ömrünün son günlerinde söylediği gibi, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyorum. Türkiye’nin, bilhassa son 7-8 yıldır aslında bir istiklal mücadelesi verdiği gerçeğini anlamak istemeyenlere Rabbim’den hidayet niyaz ediyorum. Biz, milletimizle birlikte bu anlayışla büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için maddi ve manevi tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeref Holündeki sergi açılışının akabinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 3’üncü Blok Temel Atma Törenine canlı bağlantıyla iştirak edeceklerini hatırlatarak, şunları söyledi:



“Türkiye, yenilenebilir enerji başta olmak üzere, gerçekleştirdiği enerji yatırımlarıyla, bu alanda dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerdendir. Güneşimizden suyumuza, rüzgârımızdan jeotermal kaynaklarımıza kadar enerji üretebilecek tüm imkânlarımızdan istifade ediyoruz. Enerji alanındaki en büyük yatırımlarımızdan biri de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’dir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin tamamının çok uzun zamandır faydalandığı nükleer güç santrallerinin ülkemize gelişi, her nedense sürekli engellenmiştir. Biz de Türkiye’ye nükleer güç santrali kazandırmak için yola çıktığımızda, bir kısmı teknik, bir kısmı başka sebeplere dayalı, pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Bunun başında CHP zihniyetidir. Zira CHP zihniyetinin iktidar olmadı ya, hükümet olduğu yıllara baktığımızda bu ülkede enerji ne durumdaydı veya enerji potansiyelimiz neydi şimdi ne oldu?”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP mensuplarının, son dönemde yoğun bir tweet yarışına girdiklerine dikkat çekerek, “Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren Berat Bey’in o dönemlerde attığı adımları acaba CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede. O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve merkez bankasında. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir sizde. Sizin o kayıp yıllar diye düşündüğümüz zamanlar var ya orada. İşte hep söylüyorum, biz görevi devraldığımızda IMF’ye borç 23.5 milyar dolardı. Kimden devraldık. CHP zihniyetinden devraldık. Merkez Bankası’nın rezervi 27.5 milyar dolardı. Yine sizden devraldık. Sizin şu anda sözcünüz hazinede aynen çantacı olarak dolaşırdı ve ne yazık ki hiçbir zaman bu ülkenin ne hazinesini ne merkez bankasını güçlendirmedi. Ama bizimle merkez bankası da güç buldu. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı bizim. Açsınlar baksınlar. Şu anda da yine döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. Bizim bir tane ne sismik ne sondaj gemimiz yoktu. Ama şimdi mevcut enerji bakanımız, Berat Bey’in yardımcısıydı ve o dönemde Berat Bey’in görevde olduğu dönemde 3 tane sondaj 2 tane de sismik araştırma gemisi aldık. Şimdi bir tane daha sondaj gemisini Fatih Bey’in döneminde alıyoruz ve filomuz dünyada belki de en güçlü filolardan bir tanesi haline geliyor. Artık ben sismik araştırmalarımı da rahatlıkla yaparım, bundan sonra sondaj çalışmalarımı da rahatlıkla yaparım. İstersem bu gemilerimi dünyanın değişik ülkelerine de kiralarım. Bunlar da öyle basit rakamlar değil. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye elini açan değil el veren bir ülke konumundadır. Ey o tweeti atanlar, işte damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey’in döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bu adımlar atıldı. Çok nankörsünüz. Bunları siz hiç duymadınız mı, görmediniz mi? Bunları kulağı vardır duymaz, gözü vardır görmez. Kalpleri bunların mühürlenmiştir. Deseler de demeseler de biz yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.



Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin anlaşmasının da yine Berat Albayrak döneminde imzalandığına dikkat çeken Erdoğan, “Bizler azimle işin üzerine gittik ve nihayet 2010 yılında Akkuyu projesinin anlaşmasını imzalamayı başardık. Uzun bir hazırlık döneminin ardından, yaklaşık 3 yıl önce, 2018 yılı Nisan ayında ilk reaktörün temelini attık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yılın her günü, günün 24 saati çalışarak, 4 bin 800 megavatlık kurulu gücüyle elektrik üretecektir. Bu tesis, tek başına ülkemizin ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak elektrik üretimi gerçekleştirecektir. Bay Kemal bunlardan anlar mısın? O yanındaki çantacıların bunlardan anlar mı? Biraz bunlara kafa yorun. Kafa yorun da millet de sizi adam sansın. Bu projenin asıl stratejik boyutu, Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamada kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak olmasıdır. Ayrıca bu sayede, dünyada nükleer teknolojiye sahip ülkeler arasında yer almamızı da çok önemli görüyoruz. Dünyanın geleceğinde önemi giderek artan nükleer teknolojinin, sağlıktan savunma sanayine her alanda kullanım sahası genişliyor. İlk ünitesini 2023 yılında hizmete almayı planladığımız santralimizin 3’üncü ünitesinin temel atma töreninin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.