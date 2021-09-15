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Damat kaynanasına aşk mesajları gönderdi

İstanbul'da duyanları şoke eden bir boşanma davası ortaya çıktı. Genç kadın, annesine eşi tarafından atılan aşk mesajlarını görünce sinir krizi geçirdi. Boşanma davası açan kadın, ''Kocam anneme ilan-ı aşk etti. Bizi boşayın'' dedi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 12:31
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Damat kaynanasına aşk mesajları gönderdi

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir boşanma hikâyesi yaşanıyor. Eşinin annesine aşık olan genç adam, hislerine yenik düşüp aşkını itiraf etti. Kaynana ise damadından gelen ilan-ı aşk sonrası bu aşkın imkânsız olduğunu damadına anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki talihsiz genç kız N. K. ve 32 yaşındaki K. K. çifti 2015 yılında hayatlarını birleştirdi. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; çiftin bu evliliklerinden bir çocuğu oldu. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda çift arasında geçimsizlik başladı. Genç adam, eşi ve çocuğu ile ilgilenmiyor, eş vazifesini yerine getirmiyordu. Aldatıldığından şüphelenen kadın, eşi ile iletişim kurmak istediğinde ise olumsuz bir tepki ile karşılaşıyordu. Ne yapacağını bilemeyen mağdur kadın aylarca ilişkiyi bu şekilde sürdürmek zorunda kaldı.

''KIZIM KOCAN BANA AŞIK, BOŞAN BU ADAMDAN''

Oğlu sebebiyle aylarca evliliğini sürdürmeye çalışan çaresiz kadın, annesinden yardım istedi. Fakat duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan kadın hayatının şokuyla baş başa kaldı. Yine iddiaya göre 55 yaşındaki anne R.T. kızı N. K.'ya damadının kendisine attığı ilanı aşk mesajlarından bahsetti. Duydukları sonrası sinir krizi geçiren mağdur kadın, ''Sana aşığım. Kızınla evliyim ama aklım, fikirim, yüreğim seninle'' sözlerini barındıran yüzlerce mesajı okudu. Okudukları karşısında tamamen yıkılan N. K., eşiyle yüzleşmek istediğinde ise fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Genç kadın,  İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

''ANNEME AŞIK BİR ADAM KOCAM OLAMAZ''

Genç kadın boşanma dilekçesinde; 6 yıllık eşinin annesine attığı aşk mesajları sonrası büyük bir şok yaşadığını, eşinin evlendikten kısa bir süre sonra kendisini aldattığından şüphelendiğini fakat annesinin mesajları gösterene kadar bu duruma inanmadığını anlattı.

Eşinin annesine duyduğu büyük aşkı itiraf etmesi ardından uğradığı psikolojik zararın tarifsiz olduğunu ifade eden genç kadın ''Bu evlilikte eşimin kayınvalidesine duyduğu aşk nedeniyle meydana gelen zararın tümünün tek sorumlusu boşanmak istediğim K. K.'dir. Maddi manevi oluşan tüm zararda tam kusurlu olan oğlumun babasının iştirak nafakası ile 100 bin liralık tazminat ödemesi gerekmektedir. K.K.'nin ağır kusurlu eylem ve davranışlar sergileyerek zaten yerine getirmediği eş sorumlulukları sebebiyle tazminatın ödenmesini ve boşanmamızı talep ediyorum. Anneme aşık olan bir adamla evlilik birliği sürdürmem imkânsız bir hal aldı'' ifadelerini kullandı. Dava dosyasına eşi Kemal K.'nin annesi R.T.'e attığı aşk mesajlarını delil olarak sunan N. K.'nin açtığı boşanma davası sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
DamatKaynanaAşk
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