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Dar gelirli çözümü böyle buldu...

Enflasyonda yaşanan artış her alanda kendini iyice hissettiriyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte kışlık kıyafet almak isteyenler fiyatlarından dolayı yanlarına yaklaşamıyor. Montlar 3 bin TL'den kazaklar 900 TL'den satılıyor. Hal böyle olunca dar gelirli, çözümü ikinci el ürün alıp tamir ettirmekte buldu.

23 Ekim 2022 Pazar 16:39
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Dar gelirli çözümü böyle buldu...



Dolar ve enflasyonda yaşanan artış sonrasında kışlık kıyafet fiyatları arttı. Montlar ve kazakların fiyatları cep yakarken yenisini alamayan dar gelirli, ikinci el ürün alıp onu da tamir ettiriyor. Geçen seneye göre ayakkabı tamirinin yoğun olduğunu belirten bir esnaf, "Bir ayakkabı bin TL ise, bize 100 TL verip ayakkabısını kurtarmış olacak. Ayakkabı tamir ettirirken bile insanlar tasarrufa kaçıyor" dedi.

İKİNCİ EL ÜRÜNLERİ TAMİRE GÖTÜRÜYORLAR

Kışlık kıyafetlerin yanına yaklaşılamıyor. Montlar da kışlık ayakkabı fiyatları da cep yakıyor. Kışın bütçeyi sarsmak istemeyenler ise eski kıyafetlerini veya aldıkları ikinci el ürünleri, tamire götürüyor.

KIŞLIK ÜRÜNLER CEP YAKIYOR

Zeytinburnu'nda dar gelirlilerin alışveriş yaptığı küçük bir dükkanda kazak fiyatları 240-420 TL arasında, montlar ise 500-990 Tl arasında değişiyor. Bakırköy'de lüks olmayan bir mağazada, montların fiyatı 3000 TL'den kazakların fiyatı 900 TL'den başlıyor. En ucuz deri bir ayakkabının ortalama fiyatı ise 700-800 TL'den başlıyor.

"AYAKKABI TAMİR ETTİRİRKEN BİLE TASARRUFA KAÇIYORLAR"

Kıyafet ve ayakkabıların en ucuzu bile pahalı olunca dar gelirli, ikinci ele ve tamirata yöneliyor. Terziler mont, ayakkabı tamircileri ise ayakkabı tamirine yetişemiyor. Ayakkabı tamircisi bir esnaf, "Bu sene daha yoğun. Bir ayakkabı bin TL ise, bize 100 TL verip ayakkabısını kurtarmış olacak. Ayakkabı tamir ettirirken bile insanlar tasarrufa kaçıyor" dedi.

Kaynak: Mynet

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