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Dedesinden kalan yadigarı garajından çıkarmıyor

Kocaeli'de yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden kalan 1979 model otomobili garajdan çıkarmıyor. 42 yaşında ve sadece 74 bin kilometrede olan otomobil görenleri kendine hayran bırakıyor.

24 Aralık 2021 Cuma 11:50
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Dedesinden kalan yadigarı garajından çıkarmıyor
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden yadigar kalan otomobiline gözü gibi bakıyor.

1979 model Renault marka otomobilin koltuğundan, kaset çalarına kadar tüm parçaları tamamen orijinal. 74 bin kilometrede olan otomobil, görenleri de kendine hayran bırakıyor.

“SAYILI KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Otomobilinin her türlü bakımını yaptırdığını söyleyen Emrah Öztürk, "Otomobilimin Türkiye’de sayılı olduğunu düşünüyorum. Orijinal 74 bin kilometrede. Bakımları servis tarafından yapılıyor ve kapalı garajda duruyor. Sadece hafta sonları kullanıyoruz. Birçok teklif geliyor fakat şu an satmayacağım. Satarsam da 200 bin liraya satardım” dedi.

“BUNDAN ALDIĞIM ZEVKİ HİÇBİR OTOMOBİLDEN ALAMIYORUM”

Otomobilinin yarı yolda bırakmayacağını söyleyen Öztürk, "Kaset çalarından deri koltuğuna kadar her şey anılarımızı tazeliyor. Bu arabadan aldığım zevki hiçbir araçta alamıyorum. Son model otomobillerle kıyaslama şansımız yok, çok farklı kulvarda ve keyfi bambaşka. Yarı yolda bırakmaz, tek marşta seyahat ettirecek ve sizi çocukluğunuza götürecek tek araç" diye konuştu.

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