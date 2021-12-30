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Definecilerin üzerine düşen kadın konuştu: Her şey bir anda oldu

Dün Niğde Kalesi’nde meydana gelen film gibi olayda bir kadın definecilerin kazdığı çukurda definecilerin üzerine düşmüş, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmıştı. Definecilerin kaçtığı belirtilirken, talihsiz kadın başına gelen olayı anlattı. Rukiye Ulusoy, İstanbul'dan Niğde'ye gezmeye geldiğini, bir anda düştüğünü ama nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi.

30 Aralık 2021 Perşembe 13:50
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Definecilerin üzerine düşen kadın konuştu: Her şey bir anda oldu
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Edinilen bilgiye göre, Niğde Kalesi’ni gezen Rukiye U. adlı kadın bir anda çukura düştü. Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye U.’yu gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen Rukiye U.’yu bulunduğu yerden çıkardı.

''KALEYİ GEZMEYE GELDİK, BİR ANDA DÜŞTÜM''

Yaralı kurtarılan Rukiye Ulusoy ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Ulusoy, yaşadığı ilginç olayı anlatarak, "Yürüyordum önümden iki tane kadın geçti. Bir anda düştüm ama nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Niğdeliyiz ama İstanbul’da yaşıyorum. Kaleye gezmeye gitmiştik” dedi. Rukiye Ulusoy'un Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

DEFİNECİLER KAÇTI

Öte yandan bir görgü tanığı ekiplere yaptığı açıklamasında, Rukiye Ulusoy'un düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.

(İHA)

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