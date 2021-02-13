Denizciler Türkiye'ye dönüyor

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, 9 Türk gemiciyi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileri ile karşıladı, telefonda aileleriyle görüştürdü.

Mozart Gemisi Kaptanı Mustafa Kaya, "21 gün sonunda özgürlüğümüze kavuştuk, şu anda ailelerimize kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa zamanda ailelerimize kavuşacağız" dedi.



15 Türk gemiciden 6'sı gün içinde Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirilmişti.



Sağlık durumları iyi olan Kaptan Kaya ile Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz'in akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: DENİZCİLER TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından denizcilerin dönüş yolculuğunu başlayacağını açıkladı. Çavuşoğlu, "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin." mesajını paylaştı.

MOZART GEMİSİNE SALDIRI



Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.



Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.



Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.