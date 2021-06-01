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Denizkurdu-2021 tatbikatı devam ediyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatının başarıyla devam ettiğini açıkladı.

01 Haziran 2021 Salı 21:57
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Denizkurdu-2021 tatbikatı devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi. Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Denizkurdu2021
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