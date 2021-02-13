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Dere yatağına düşen köpekleri kurtarmak için seferber oldular

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düştüğü dere yatağında mahsur kalan 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 15:17
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Dere yatağına düşen köpekleri kurtarmak için seferber oldular

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düştüğü dere yatağında mahsur kalan 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

İzmit ilçesi Kumla deresi yatağına düşen 2 sokak köpeğinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenle dere yatağına inen ekipler, kucağına aldığı köpekleri teker teker yukarı çıkardı. Kurtardıkları köpekleri elleriyle besleyen itfaiye ekipleri, hayvanları daha sonra doğaya bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Son Güncelleme: 13.02.2021 16:19
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