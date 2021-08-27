Didem Arslan'da skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Didem Arslan'la Vazgeçme programının 242'nci bölümünde, pembe dizileri aratmayacak bir skandal iddia işlendi.

Eşinin kendisini dayısı dediği adamla aldattığını iddia eden İsa Bey, evde yaşananları anlatınca stüdyodaki konuklar ve programın sunucusu Didem Arslan şoke oldu..

FİLMLERİ ARATMAYACAK OLAY

'DAYIM' DEDİĞİ OSMAN MEĞER...

Mersin'de yaşayan İsa Güzel, eşi Kadriye Hanım'ın kendisine dayı olarak tanıttığı Osman isimli kişinin aslında sevgilisi olduğunu ve eşinin kendisini çok uzun bir süre boyunca aldattığını anlattı.

MUTFAKTA BAŞ BAŞA YAKALAMIŞ

Kahvesine ilaç atılarak uyutulduğunu iddia eden İsa isimli şahıs, eşini ve dayısı olarak tanıttığı şahsı mutfakta baş başa yakalayınca şüphelendiğini ifade etti.

"ÇAY, KAHVE İÇER İÇMEZ UYUYORDUM"

Osman isimli şahsın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca evinde sık sık kaldığını ifade eden İsa Güzel, her akşam işten geldiğinde çay kahve içer içmez uykuya daldığını, böylece sabaha kadar eşi Kadriye Güzel'in ve dayısı olarak tanıttığı Osman isimli şahsın baş başa kaldığını iddia etti.

Dizi senaryolarını aratmayan iddialar ortaya atan İsa Güzel, eşinin kendisine koydurduğu uzaklaştırma kararı sebebiyle kızlarını da göremediğini ve çok üzüldüğünü ifade ederek canlı yayında gözyaşı döktü.

Kandırıldığını anladığında eşinin kendisine tedbir kararı koydurduğunu ve bu sebeple eve dahi giremediğini ,çalıştığı hastanenin bahçesinde soğukta yatıp kalktığını söyleyerek ağlayan İsa Güzel, programda "adalet arıyorum, çocuğumu görmek istiyorum" diye haykırdı.