Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...
Gizli ittifakta 2 gün daha tutukluluk
Gizli ittifakta 2 gün daha...
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk

'Dilenme çalış' dedi, öldürüldü

İstanbul'da Özbekistan uyruklu bir kişi, ''Dilenmeye utanmıyor musun? Git çalış'' dediği Bedir G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil dilenci, polis tarafından yakalandı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 16:22
533 Okunma
'Dilenme çalış' dedi, öldürüldü

İstanbul'da dilenciye "Dilenmeye utanmıyor musun? Git çalış" diyen bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayet Maltepe ilçesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki tekel bayiinde işlendi.

Tekel bayiine gelip dilenen kişiye, iş yeri çalışanı Özbekistan uyruklu Burhanjan Olchinov "Dilenmeye utanmıyor musun? Ben Özbekistan'dan gurbetten geldim çalışıyorum" dedi.

Tartışma sırasında şüpheli Bedir G., bıçakla Olchinov'u öldürdü. Yakalanan Bedir G. adliyeye sevk edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kulübeleri yakılan 9 köpek telef oldu
Kulübeleri yakılan 9 köpek telef oldu
Oğlunun nikahı iptal olmasın diye Anastasiya'nın ölümünü bildirmeden, cesedi gömmüş
Oğlunun nikahı iptal olmasın diye Anastasiya'nın ölümünü bildirmeden, cesedi gömmüş
Türkiye, Doğu Akdeniz’i 5 ayrı bölgeden izleyecek
Türkiye, Doğu Akdeniz’i 5 ayrı bölgeden izleyecek
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim