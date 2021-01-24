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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son durumu anlattı. Geminin Gabon karasularına ulaştığını belirten Çavuşoğlu, "Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi. Librevil Büyükelçisi ise yaptığı açıklamada, "Geminin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz, botla gemiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2021 Pazar 11:10
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız. 

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.

Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."

LİBREVİL BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin Gabon'un Port-Gentil Limanı'na 10 mil uzakta olduğunu ve limana ulaşmasını beklediklerini belirterek, "Gemimizin limanın sınırlarında demirlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Demirlendiği anda da botlarla gemiye doğru gideceğiz" dedi.

Büyükelçi Kaygısız, Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında saldırıya uğrayan Liberya bayraklı konteyner gemisi Mozart'ın, Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Kaygısız, "Gemimiz Port-Gentil limanına 10 mil uzaklıkta. Gemimizin limanın sınırlarında demirlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Demirlendiği anda da botlarla gemiye doğru gideceğiz. Şu anda limanda bütün yetkililer bize yardımcı olmaya çalışıyor. Geminin yerini belirlemeye çalışıyoruz. Belirlediğimiz anda oraya doğru gideceğiz." diye konuştu. 

Sürecin geminin ait olduğu denizcilik şirketinin de koordinasyonuyla adım adım ilerlediğini dile getiren Kaygısız, "Öncelikle cenazemizin nakliyle ilgili işlemleri başlatacağız. İlk aşamada morga naklini sağlamamız gerekiyor. Süreci adım adım takip ediyoruz. Önce gemimizin demirlemesi, bizim oraya ulaşmamız, mürettebatı görmemiz, hızlıca cenazemizi almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı. 

Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmiş, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü. 

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket etmişti. 

KAYNAK : NTV

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