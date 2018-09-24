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Diyarbakır'da 11 günde 1 Ton 98 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da son 11 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 98 kilogram esrar ile 45 bin 876 kök Hint keneviri ele geçirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:20
Diyarbakır'da 11 günde 1 Ton 98 kilogram esrar ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 11 günde 6 ayrı operasyon düzenlendi.

Lice ilçesine bağlı Yalaza Mahallesi'nde 811 kilogram esrar ve 45 bin 876 kök Hint keneviri, Silvan yolu üzerinde durdurulan bir otomobilde 40 kilogram esrar, Bağlar ilçesinde durdurulan otomobilde 26 kilogram esrar, Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyü mevkisinde 66 kilo 700 gram esrar, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Traktörcüler Sitesi'nde bir otomobilde 64 kilo 600 gram esrar ile merkez Bağlar ilçesindeki bir otomobilde ise 90 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTürkiyeEsrarUyuşturucuOperasyonHaber
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