'Doğa manzaralı' diye kiraya verdiği daire görenleri şaşkına çevirdi

İstanbul'da kiralık daire sayısı azalırken, dairelere istenen kira fiyatları artmaya devam ediyor.

Bir emlakçının internette müşteri aradığı Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katındaki 12 metrekarelik bölüm için istenen kira bedeli tepkilere neden oldu.

Oldukça harap ve örümceklerle dolu odanın yanında bulunan farklı bir odayla banyo ve tuvaleti ortak kullanılıyor.

Mutfağı olmayan odanın ufak bir de penceresi bulunuyor.

Sahibinin 1 odalı daire için istediği kira bedeli ise aylık bin 250 lira.

Oda için ayrıca bin 250 lira depozito, bin 250 lira da emlakçı komisyonu isteniyor.

Bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira ödemesi gerekiyor.

Öte yandan, dairenin ortak kullanım alanından bir de Akasya ağacı geçiyor.

İlanı internete yükleyen emlakçı Oytun Mertol, daireye ilginin olduğunu fakat çoğu kişinin de kendisine olumsuz mesajlar gönderdiğini söyledi.