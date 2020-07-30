“Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında şunları kaydetti; “Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik.

Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik.

Tarihimize 'zaferler ayı' olarak geçen ağustosa girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız.

Irak ve Suriye’den Libya’ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi kendimiz ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız.

Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz.

Yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz.”