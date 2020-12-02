Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar

Doğum gününde corona virüse yenildi

Hatay'da 42 yaşındaki acil servis hemşiresi Ömer Söker, bir ay önce yakalandığı corona virüs nedeniyle doğum gününde hayatını kaybetti.

02 Aralık 2020 Çarşamba 16:16
717 Okunma
Doğum gününde corona virüse yenildi

Hatay Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşire Ömer Söker, 32 gün önce Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine tedaviye alınan Söker, 10 gün önce, durumunun kötüleşmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Söker, dün doğum gününde hayatını kaybetti.

Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İl Sağlık Müdürlüğü personellerimizden, Hatay Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Ömer Söker kardeşimiz vefat etmiştir. Sağlık camiamızın başı sağ olsun. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

AĞABEYİNDEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Ömer Söker’in ağabeyi Murat Söker de sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününde hayatını kaybettiğini bildirerek, şunları ifade etti.

“42 yıllık yoldaşım, arkadaşım, kardeşim Ömer Söker hastanede görev yaparken Covid-19 virüsünün etkisiyle hastalanmış, hastalıkla 32 gün boyunca mücadele ettikten sonra doğum günü olan 1 Aralık günü hayatını kaybetmiştir. Hayatı boyunca ilkeli, dürüst, düzgün bir yaşam için gayretli olduğuna şahit olduğum kardeşim Ömer, üstlendiği kamu görevini yürütürken çalışkan ve gayretliydi. Milletine, ümmetine ve insanlığa hizmet şuuruyla hareket eder, görevini yaparken kendini millete, ümmete ve insanlığa karşı sorumlu hissederdi. Görevini yaparken hastalandı ve öldü. Hukuken olmasa da hükmen şehit oldu. Allah rahmetinden mahrum bırakmasın.”

Ömer Söker’in cenazesi dün toprağa verildi.

NTV

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soylu'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Suikast girişimi ya da yakalanan kimse yok
Soylu'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Suikast girişimi ya da yakalanan kimse yok
'Pamuk'un sahibine ve patilerini kesen kişiye para cezası
'Pamuk'un sahibine ve patilerini kesen kişiye para cezası
Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü
Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim