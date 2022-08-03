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Dolandırıcılar dolandırıldı!

Ankara’da ağına düşürdükleri yaşlı adamı, isminin yolsuzluk soruşturmalarında geçtiğini söyleyerek kandıran dolandırıcılar, yaşlı adamın bankadan çektiği parasını almak için tuttuğu taşeron dolandırıcılar tarafından dolandırıldı. Film senaryolarını aratmayan olay polis tarafından aydınlatıldı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:20
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Dolandırıcılar dolandırıldı!
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Ankara’da tuzağa düşürdükleri 71 yaşındaki M.N.’yi arayan dolandırıcılar yaşlı adama, isminin yolsuzluk soruşturmalarında geçtiğini ve bankadaki parasını çekmesi gerektiğini söyledi. Paranın adli emanet bürosunda kalacağı yalanını öne süren dolandırıcılara inanan M.N., banka hesabında bulunan 43 bin 800 doların hepsini çekti.

DOLANDIRICILAR DOLANDIRILDI

Yaşlı adamın parasını kendileri giderek almak istemeyen dolandırıcılar ise parayı teslim almak için T.E.D, U.E, ve Ö.Ö. isimli üç dolandırıcı ile anlaştı. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 şahıs yaşlı adamdan aldıkları parayla birlikte sırra kadem bastı ve işbirlikçileri olan esas dolandırıcılarla irtibata geçmedi.

M.N.’nin şikayetçi olmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parayı alan T.E.D, U.E, ve Ö.Ö’yü yakalamak için çalışma başlattı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin yanı sıra izledikleri 80 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinin ardından T.E.D., U.E., ve Ö.Ö.’yü Ankara girişinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESAS DOLANDIRICILAR ARANIYOR

Zanlıların dolandırdıkları paralarla kendilerine otomobil, motosiklet ve cep telefonu aldıkları, lüks mekanlarda eğlenerek parayı harcadıkları öğrenildi. Şahısların araçlarında yapılan aramada ise, çeşitli modellerde lüks cep telefonları, pompalı tüfek ve M.N.’den kalan 9 bin 100 dolar ele geçirildi. Ele geçirilirken paralar sahibine iade edilirken, esas dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

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