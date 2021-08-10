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Düğünde damada Bitcoin taktılar

Diyarbakır'da dünya evine giren Mahsum Yıldırım’a düğününde ağabeyi Mehmet Nur Yıldırım tarafından, içinde bin TL’lik Bitcoin bulunan hesap cüzdanı takıldı.

10 Ağustos 2021 Salı 14:06
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Düğünde damada Bitcoin taktılar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Ruken ve Mahsum Yıldırım çiftinin düğünü, farklı bir takı törenine sahne oldu. Çiftin takı töreninde, para ve altının yanı sıra sanal para birimi Bitcoin de takıldı.

Kuyumculuk yapan Mehmet Nur Yıldırım, içinde bin TL’lik Bitcoin bulunan cüzdanın şifresini karekod formatında kağıda bastırarak kardeşi Mahsum Yıldırım'a taktı.

Hem gelin ve damat hem de davetliler Bitcoin'in takılmasının ardından şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kağıda karekod yöntemiyle basılan özel anahtar sayesinde kişi, cep telefonuyla karekodu okutarak, kendi Bitcoin cüzdanına tutarı aktarabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBitcoin
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