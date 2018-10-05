Efes, bira fiyatlarına zam yaptı

Anadolu Grubu'na ait bira çeşitlerine zam geldi.
Anadolu Grubu'na ait bira çeşitlerine zam geldi, Efes başta olmak üzere grubun sattığı biralar zamlandı.
Temmuz ayında alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 15.5 oranında artırılmasının ardından da içki fiyatları zamlanmıştı.
KKTC de ÖTV diye bir vergi yoktuf. Fiyat istikrar fonu vardir. Alinan fon 2 katina cikarrilmisti. Bugunku resmi gazetede ise bir cingicik dusurduler. Tum bira fiyatlari zamlanmistir, sadece Anadolu Gurubu markalari degil. Haberci arkadas arastirip yazsin