'Efsane kış' mı geliyor?

Milyonlar yaşadığı yerde kar yağışının ne zaman başlayacağını merakla beklerken Türkiye'yi hayli soğuk ve çetin bir kış bekliyor. Meteoroloji Uzmanı Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda geçmişten ve günümüzden uydu haritalarını yorumlarken "Seyahat edecek vatandaşlarımız tedbirli olmalı" uyarısında bulundu. "Potansiyel olarak efsane bir kış var önümüzde" ifadelerini kullanan Ökten, "Her şey olabilir" diyerek kışın yaşanabileceklere ilişkin mesaj verdi. İşte Meteoroloji ve Kerem Ökten tarafından yapılan açıklamalarla yurttan hava durumunun ayrıntıları...

METEOROLOJİ'DEN KAR VE SAĞANAK YAĞIŞI AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir’in Marmara kıyılarının; Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun kıyı kesimlerinin; Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş’un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Sıcaklıkların yurt genelinde biraz artarak, mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ORTA KUVVETTE RÜZGAR BEKLENTİSİ

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2 HARİTADA ÜZERİNDEN UYARDI! "AYNISI OLACAK DEMİYORUM FAKAT..."

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de Twitter hesabında paylaştığı 2 gönderiyle Türkiye'yi ve dünyayı bekleyen kışa ilişkin açıklamalar yaptı. Ökten, ilk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sene Sibirya ve Kutupta biriken soğuklar 1987 Kışı öncesi ile yarışıyor. Yani potansiyel olarak efsane bir Kış var önümüzde. Aynısı olacak demiyorum; fakat her şey olabilir..."

Paylaşımına 2 uydu haritasının görüntüsünü ekleyen Ökten, Aralık 2022 ile Aralık 1986'yı karşılaştırdı.

"KARLI, ÇETİN BİR ARALIK AYI"

Ökten bugünkü paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa, karlı çetin bir Aralık ayı yaşayacak. Geçmişe bakarsak Aralık 1997 böyleydi. O sene el - nino vardı. Bu sene ise La - nina var. Dolayısıyla meteoroloji tek bir endeksle yorumlanamayacak kadar komplex bir bilim dalıdır. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı...