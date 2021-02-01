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Ege Denizi'nde art arda deprem

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında art arda depremler meydana geldi. En büyüğü 5,1 olan deprem, 20,69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 08:39
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Ege Denizi'nde art arda deprem

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre 5 sarsıntı yaşandı.

08.03'te 4,1, 08.20'de 2,9, 08.46'da 5,1, 08.47'de 4,8 ve 09.00'da 4,7 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 20,69 kilometre.

"Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını söyledi. Vali Köşger, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini anlattı.

Alandaki taramaların sürdüğü bilgisini veren Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor" dedi.

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