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Ege ve Akdeniz'deki büyük tatbikat başladı

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başladı. Ege ve Akdeniz'de icra edilen tatbikata, 169 gemi, çok sayıda uçak ve helikopter katılıyor.

25 Şubat 2021 Perşembe 14:10
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Ege ve Akdeniz'deki büyük tatbikat başladı

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın koordinesinde düzenleniyor.

Tatbikata, Hava ve Kara Kuvvet Komutanlıkları da iştirak ediyor.

Tatbikatın icra alanı oldukça geniş. Ege ve Akdeniz'de yürütülen Mavi Vatan Tabikatı'na, 169 gemi çok sayıda uçak ile helikopter katılıyor.

Tatbikat 7 Mart'a kadar sürecek

Tatbikatta insansız hava araçları da kullanılıyor. Deniz hareket alanında uçan hedefler, su üstü ve hava savunma atışlarıyla vuruluyor.

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlı karargah, birlik ve gemilerin olası durumlara karşı hazırlıkları değerlendirilecek.

Kuvvetlerin müşterek çalışabilirliği ile işbirliğinin usul ve imkanları da denetlenecek.
Tatbikat süresince olası bir harbe karşı hazırlık seviyesi yükseltilmeye çalışılacak.
Harekat taktikleri de geliştirilmeye çalışılacak.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı 7 Mart Pazar günü sona erecek. 

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