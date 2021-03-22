Emine Erdoğan, Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni’ne katıldı

Törende konuşan Emine Erdoğan, projeye dokuz farklı kategoride bin 75 başvurunun yapıldığını öğrendiğini belirterek, yoğun ilginin son derece sevindirici olduğunu söyledi.

Ödül alsın veya almasın gelen her başvurunun insanlığın hayrına bir gayret olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, ödül sahipleri yanında fikir üreten katılımcıları da gönülden tebrik etti.

Üretilen fikirlerin her birinin günün birinde insanlığın hizmetine sunulacağını anlatan Emine Erdoğan, dünyada 1 milyardan fazla engelli bireyin bulunduğunu, bu sayının neredeyse dünya nüfusunun yüzde 15'ine karşılık geldiğini söyledi.

Salgın döneminde birçok işin evlerden yapıldığını anımsatan Emine Erdoğan, teknolojinin insanları birleştiren ve eşitleyen yönünü de bu dönemde tecrübe ettiklerini dile getirdi.

Kazanılan bu bakış açısıyla yeni şeyler öğrendiklerine dikkat çeken Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünya çapında 1 milyardan fazla engelli bireyden bahsediyoruz. Bu insanların her biri büyük bir potansiyel demektir. Onların iş hayatına katılımı tüm insanlığa sayısız faydalar sağlayabilir. Hiç bilmediğimiz bakış açılarıyla tanışabiliriz. Her engelli bireyin son derece özgün bir hayat deneyimi var. Engelli kelimesini eksiklikler olarak düşünmeyelim lütfen. Siz hiç Cemil Meriç'in, Âşık Veysel'in, Sümeyye Boyacı'nın, paralimpik süper kahramanların eksikliğinden bahsedebilir misiniz? Yapmamız gereken engelli bireylere gerekli ekipmanları sağlayıp onlar için uygun altyapı sağlamaktır. Erişilebilirlik bir grup insana lütuf değil bilakis dünyanın refahına yapılan bir yatırımdır."

Emine Erdoğan, 2020 yılının Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Erişilebilirlik Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.