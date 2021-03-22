Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

Emine Erdoğan, Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni’ne katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni’ne katıldı.

22 Mart 2021 Pazartesi 19:41
40 Okunma
Emine Erdoğan, Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni’ne katıldı

Törende konuşan Emine Erdoğan, projeye dokuz farklı kategoride bin 75 başvurunun yapıldığını öğrendiğini belirterek, yoğun ilginin son derece sevindirici olduğunu söyledi.

Ödül alsın veya almasın gelen her başvurunun insanlığın hayrına bir gayret olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, ödül sahipleri yanında fikir üreten katılımcıları da gönülden tebrik etti.

Üretilen fikirlerin her birinin günün birinde insanlığın hizmetine sunulacağını anlatan Emine Erdoğan, dünyada 1 milyardan fazla engelli bireyin bulunduğunu, bu sayının neredeyse dünya nüfusunun yüzde 15'ine karşılık geldiğini söyledi.

Salgın döneminde birçok işin evlerden yapıldığını anımsatan Emine Erdoğan, teknolojinin insanları birleştiren ve eşitleyen yönünü de bu dönemde tecrübe ettiklerini dile getirdi.

Kazanılan bu bakış açısıyla yeni şeyler öğrendiklerine dikkat çeken Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünya çapında 1 milyardan fazla engelli bireyden bahsediyoruz. Bu insanların her biri büyük bir potansiyel demektir. Onların iş hayatına katılımı tüm insanlığa sayısız faydalar sağlayabilir. Hiç bilmediğimiz bakış açılarıyla tanışabiliriz. Her engelli bireyin son derece özgün bir hayat deneyimi var. Engelli kelimesini eksiklikler olarak düşünmeyelim lütfen. Siz hiç Cemil Meriç'in, Âşık Veysel'in, Sümeyye Boyacı'nın, paralimpik süper kahramanların eksikliğinden bahsedebilir misiniz? Yapmamız gereken engelli bireylere gerekli ekipmanları sağlayıp onlar için uygun altyapı sağlamaktır. Erişilebilirlik bir grup insana lütuf değil bilakis dünyanın refahına yapılan bir yatırımdır."

Emine Erdoğan, 2020 yılının  Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Erişilebilirlik Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat attığı çocuğa sigara içirdi
Tokat attığı çocuğa sigara içirdi
Selahattin Demirtaş, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Selahattin Demirtaş, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Siirt'te başlık parası kaldırıldı
Siirt'te başlık parası kaldırıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim