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En büyük balık için yarıştılar

İzmir-Seferihisar'daki uluslararası balıkçılık turnuvasında KKTC de temsil edildi. Turnuvada Dr. Kamiloğlu’nun kaptanlığında Victoria adlı yatla katılan KKTC ekibi 49 ekip arasında yer aldı...

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:34
En büyük balık için yarıştılar

"Avrupa'nın en büyük açık deniz balıkçılık turnuvası" olduğu belirtilen ve İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacak'ta bu yıl ikincisi düzenlenen "Teos Uluslararası Balıkçılık Turnuvası"na ilk kez KKTC'den de bir ekip katıldı.

21 Eylül'de başlayan ve dün tamamlanan turnuvada KKTC, Dr. Ramadan Kamiloğlu'nun kaptanlığında Barbaros Özkaptan, Osman Nesin, Engin Gürel ve Alihan Pehlivan'ın yer aldığı "Victoria" adlı yatla temsil edildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı'nın himayelerinde, Elexus Otel’in ana sponsorluğunda yarışmaya katılan ekip, Murat İyriboz ve Elvio Pennetti’nin organize ettiği "Tuna Masters Teos Turnuva"da, usta balıkçılar ve profesyonel teknelerle birlikte en büyük balığı yakalamak için yarıştı. 

Turnuva, Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve ünlü isimlerinin yanı sıra, Yunanistan, İtalya, KKTC, Dubai ve Katar’dan toplam 49 ekibin katılımıyla yapıldı.

“Yakala, Bırak, Yaşat” teması ön planda tutulan turnuvada yarışan balık tutkunları 2 gün boyunca en büyük balığı avlamak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın kuralı gereği, kılıç, ton ve diğer balıkları avlayan yarışmacılar, yakaladıkları balıkların boyları ve ağırlığına göre puan kazandı. Balıkların denize sağlıklı olarak geri bırakmak da yarışmacılara yüksek puanlar getirdi.

Kamiloğlu: “Kıbrıs’tan ilk kez bir ekibin katılması önemli”

Dr. Ramadan Kamiloğlu, yarışmanın ardından yaptığı değerlendirmede, uluslararası bir turnuvada KKTC’den de bir ekibin yer almasının önemine işaret etti.

Kamiloğlu, yarışmada Türkiye’nin tanınmış isimleri yanında Yunanistan, İtalya,  Dubai ve Katar’dan katılımcılarla bir arada olduklarını ve dostluklar kurduklarını kaydetti. 

KKTC bayrağını böyle bir ortamda dalgalandırdıklarına işaret eden Kamiloğlu, dereceye giremeseler de ülkeyi temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Kamiloğlu, kendilerine destek veren Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’a, Elexus Otel’e ve diğer sponsorlara da teşekkür etti.

Yarışmanın organizatörleri Murat İyriboz ve Elvio Pennetti, web sitelerinde yer alan yazılarında doğa, deniz ve balık sevgilerini vurgulayarak bu aşkı büyütmek için yola çıkıp böyle bir organizasyona giriştiklerini anlatıyor.

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