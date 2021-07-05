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Engelli kedinin 3 yavrusundan biri, iki ayaklı doğdu

Tunceli'de engelli bir kedi, 3 yavru dünyaya getirdi. Annenin yavrularından biri iki ayaklı olarak doğdu.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:26
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Engelli kedinin 3 yavrusundan biri, iki ayaklı doğdu

Tunceli'de birkaç yıl önce 3 ayağı olan bir yavru kedi dünyaya geldi.

Vatandaşların 'yaşamaz' diye düşündükleri kedinin bu yıl 3 yavrusu oldu. Engelli olan anne kedinin 3 yavrusundan biri, iki ayağı olmadan doğdu. 

Kedileri besleyen mahalle sakinleri, yalnız anneye değil iki ayaklı yavru kediye de protez takılması halinde tamamen yürüyebileceğine inanıyor.

Hayatında ilk defa iki ayaklı kedi gördüğünü belirten Çınar Topaç, "Annesi 3 ayaklı olduğu için biraz daha rahat yürüyebiliyor. Ancak bunun 2 ayağı var ve 2'si de sol tarafta olduğu için yürümekte güçlük çekiyor. Veteriner hekime götürülse protez takılabilir" dedi.

Son Güncelleme: 05.07.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
TunceliIki Ayaklı Kedi
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