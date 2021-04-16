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Erbaş'tan Kur'an kursu kararına tepki

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kursu ile ilgili kararına tepki göstererek, "Bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmeli" dedi.

16 Nisan 2021 Cuma 21:46
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Erbaş'tan Kur'an kursu kararına tepki

Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kursu kararına, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş karara tepki gösterdi. Erbaş, "Din ve vicdan hürriyetine kast eden bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmeli ve Türkiye’nin bir asırlık tecrübesinden istifade edilmeli" ifadelerini kullandı.


Erbaş'ın açıklaması şu şekilde:

"KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an Kurslarıyla ilgili almış olduğu karar kabul edilemez. Kıbrıs Türklerinin varlığını ve birliğini tehdit eden, din ve vicdan hürriyetine kast eden bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmeli ve Türkiye'nin bir asırlık tecrübesinden istifade edilmeli."

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
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