Erdoğan: 2021'i şahlanış yılına dönüştüreceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün vefatının 28. yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rahmetli Özal ülkemizin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile milletimizin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçidir. Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte bugün ülkemizin medarı iftiharlarından olan Ilısu projemizin etaplarından birini daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

"Köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır"

Bugün Ilısu Projemizin bir etebanı daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hasankeyf-2 Köprüsü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprü ile bölgemize gurur verici bir yatırımı da kazandırmış oluyoruz. Hasankeyf-2 Köprüsü 1001 metrelik mesafesiyle ülkemizin en uzun köprüleri arasında yer alıyor. Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun göl sahası dışında inşa edilen Hasankeyf'in yeni merkeziyle olan irtibatını da sağlayacaktır. Açılışını yaptığımız projeyle zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasındaki irtibatı da sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır.

"Her türlü alçaklığa imza attılar"

Dicle Nehri üzerinde yükselen bu dev eserin inşasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Bu ülkenin ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren emek sahiplerinin her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle, yatırımlarımızla, hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki projelerimizle zorlu arazi şartları yanında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna her türlü alçaklığa imza attılar.

Mesela yol yaptık, rızkının peşindeki işçileri katlettiler. Baraj yaptık müteahhitleri tehdit ettiler. Havalimanı yaptık akla, hayale gelmedik iftiralar attılar. Okul yaptık, çiçeği burnunda, gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane, kurs, yurt, gençlik merkezi yaptık, ateşe verdiler, yakıp, yıktılar. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Milletimizin vergileriyle alınan belediye araçlarını, halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur, hendek açmak için kullandılar. Burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle Ilısu Barajımızın inşa sürecinde karşılaştığımız sıkıntıları gayet iyi biliyor. İçeride bölücü örgütün güdümündeki yapıların, dışarıda onların destekçilerinin barajla ilgili yürüttükleri kampanyaları dün gibi hatırlıyoruz. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Mimar Sinan gibi, yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde diyerek, yolumuzda kararlılıkla yürüdük. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, eserleri ülkemize kazandırarak verdik.

Ilısu Barajı'nı kötüleme yarışına girenler proje tamamlandığında ihtişamı karşısında ezildiler. İnşallah bundan sonra da aynı sahnelere şahit olmayı sürdüreceğiz. Atalarımız hizmet eden izzet bulur diyor. Biz de milletimize hizmetkar olmaktan daima şeref duyduk, iftihar ettik. Ülkemizin potansiyeline ve gücüne, milletimizin inancı ve azmiyle her şeyin üstesinden gelebileceğine yürekten inandık. Böylece cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık. Bilhassa ulaştırma alanında cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol varken biz bunu 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 523 kilometreye yükselterek iki katından fazla artırdık. 2002 yılında 83 adet tünelimiz mevcutken bugün bu sayı 435'e yükseldi. Tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 595 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 701 kilometreye ulaştı.

Şehirlerimizin önemli kısmına raylı sistem hatları metrolar tramvay hatları kazandırdık. Havalimanı sayımızı 56'ya çıkararak hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Ulaştırma yatırımları noktasında bugüne kadar 932 milyar lira kaynak kullandık. Hatırlayın bir dönem bizim insanlarımız yurt dışındaki yollara, otobanlara, köprülere hayranlıkla bakardı. Özellikle gurbetçilerimiz ülkemize geldiklerinde Avrupa'daki imkanlardan övgüyle bahsederdi. İnsanlarımız çoğu zaman tedavi için, üniversite eğitimi, iş, aş bulmak için Avrupa'ya Amerika'ya gitmek zorunda kalırdı. Allah'a hamdolsun bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü. Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor.

"20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık"

Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor. Her yıl yüzbinlerce yabancı, şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor. Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor. Sadece son bir yılda toplam 16 bin 160 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayarak insanların istifadesine sunduk. Dünyada 100'a yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık.

"Geleceğe ümitle bakmak için de pek çok sebebe sahibiz"

2020 yılını yüzde 1,8 gibi önemli bir büyüme oranı ile kapattık. Türk ekonomisine dair karamsar senaryolar çizen uluslararası kuruluşlar bu tablo karşısında rakamlarını düzeltmeye, güncellemeye başladı. Aynı şekilde ihracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz. Mart ayında ihracatımız geçen yılın mart ayına göre yüzde 42,2 artışla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olan 18,9 milyon dolara ulaştı. Elbette sıkıntılarımız var ama aynı zamanda geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebebe de sahibiz. İnşallah 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış senesine dönüştüreceğiz. Bunu da hep olduğu gibi kardeşlikle, dayanışmayla, birlik ve beraberlikle başaracağız. Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.