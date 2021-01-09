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Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 20:58
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Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, AB'nin Türkiye'nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini ifade etti.

Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin bazı üyelerinin kaprisleri ve ürettikleri yapay sorunlar nedeniyle 2020 yılının yeterince değerlendirilemediğini, bu durumun sadece ilişkilerin geleceği bakımından değil, geniş ortak coğrafya açısından da sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem için ilk aşamada kullanılacak en önemli aracın 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi olduğunu belirterek, 2021 yılının göç alanında başlatılacak yeni iş birliği açısından verimli bir ortam sunduğuna işaret etti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması ve üyelik müzakerelerinde adım atılması gerektiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi, istişare mekanizmalarının yeniden işletilmesi, komşudan öte müzakere sürecindeki aday ülke olan Türkiye'ye yönelik dışlayıcı, ayrımcı eylem ve söylemlere son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü ifade etti.

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