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Erdoğan açıkladı!

Türkiye'de 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması.

27 Nisan 2020 Pazartesi 20:40
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Erdoğan açıkladı!

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu da 3 gün süreyle 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Hafta sonu sınırlandırması bayrama kadar sürecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

-Bu haftasonu da 3 gün süreyle 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Hafta sonu sınırlandırması bayrama kadar sürecek.

-Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasında şimdiye kadar 1 milyar 850 milyon lira toplandı.

-Marketler Cuma günü saat 09.00-14.00 arasında açık olacak.

-Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeKoronavirüsCoronavirüs
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