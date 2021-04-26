Erdoğan: Artan vefat sayıları bizi tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bıraktı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı ardından Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, bayram süresince Türkiye’nin tam kapanmaya gideceği belirtildi.

Erdoğan açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Sağlık hizmetleri konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Artan vaka ve vefat sayıları bizi tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bırakmıştı. Ramazan Bayramı’nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atmak için vakalarımızı düşürmemiz lazım. Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde bizim geride kalmamamız için vaka sayılarını 5 binin altına indirmeliyiz.

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8’inci ve 12’nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.