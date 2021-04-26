Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Ev partisinde uyuşturucu bulundu

Erdoğan: Artan vefat sayıları bizi tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bıraktı

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki T.C. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 20:02
74 Okunma
Erdoğan: Artan vefat sayıları bizi tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bıraktı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı ardından Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, bayram süresince Türkiye’nin tam kapanmaya gideceği belirtildi.

Erdoğan açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Sağlık hizmetleri konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Artan vaka ve vefat sayıları bizi tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bırakmıştı. Ramazan Bayramı’nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atmak için vakalarımızı düşürmemiz lazım. Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde bizim geride kalmamamız için vaka sayılarını 5 binin altına indirmeliyiz.

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8’inci ve 12’nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.

Son Güncelleme: 26.04.2021 20:05
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
"Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
Rus aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı
Rus aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı
Kalın, Türkiye'nin Biden'ın 1915 açıklamasına yanıt vereceğini açıkladı
Kalın, Türkiye'nin Biden'ın 1915 açıklamasına yanıt vereceğini açıkladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim