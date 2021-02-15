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Erdoğan: Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor, bunlar alçak değil bunlar çukur." dedi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:15
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Erdoğan: Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına ilişkin, "Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık." dedi.

Pençe Kartal-2 Harekatına ilişkin Erdoğan, "İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Her geçen yıl daha da gelişen Türk Ordusu'nun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır. Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor, bunlar alçak değil bunlar çukur." ifadelerini kullandı.

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