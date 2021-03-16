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Erdoğan: Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı göndereceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''30 bin doz corona virüs aşısını Bosna Hersek'e göndereceğiz'' dedi.

16 Mart 2021 Salı 18:30
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Erdoğan: Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı göndereceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsle mücadele noktasında Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı göndereceklerini söyledi. 

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlığının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, taviz vermenin söz konusu olmadığını belirtti.

8 yıl sonra Mısır'la kurulan diplomatik ilişkiye yönelik de, ''Mısır halkı bizimle ters düşmez'' diyerek sözlerine son verdi. 

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