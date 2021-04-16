Erdoğan: Çavuşoğlu, Yunan bakana haddini bildirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Yunan Bakan ile görüşmede gerginlik) Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Aramıza başkalarını sokmayalım dedim. 150 bin soydaşımıza gerekli ilgi gösterilmiyor. Hala başmüftüyü kalkıp kendiniz atıyorsunuz. Oradaki başmüftüyü atama hakkınız Lozan'a göre yok. Biz patriği atamıyoruz.

(Patates soğan dağıtımı tartışması) Nedense Bay Kemal rahatsız oldu. Biz işimizi biliyoruz, bunların yalanlarına ilgil duymadan yolumuza devam ediyoruz.

(KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması) Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliğin ne olduğunu öğrenmesi lazım, açıklaması kabul edilebilir değil. Tavır değişti değişti, değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında Kur'an eğitimi noktasında eğitime teşkil edecek adımların atılmasına müsaade edemeyiz. Kuzey Kıbrıs, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları safhasına geçirmek durumundadır. Din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği taktirde atacağımız adımlar farklı olacaktır.

(Kanal İstanbul) Temelle birlikte ilk köprünün yapımına başlayacağız. Bu köprülerle birlikte kanalın her iki yanından sürecin başlaması önem arz ediyor. Çok ciddi bir hafriyat söz konusu olacak. Bunların yapımı da sahiplendirme bittikten sonra başlayacak. Yerli sermayeden bu işe gelecek olanlar var, konsorsiyumla yürütecek olanlar olabilir. Dış krediyle bu işi içeriden yapmak da söz konusu.