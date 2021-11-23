Erdoğan'dan açıklama!

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girdiğimiz her seçimden istisnasiz birinci çıktık. Erken seçim olmayacak, Haziran 2023'te olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Girdiğimiz her seçimden istisnasiz birinci çıktık. Şu anda muhalafet niye bu kadar yırtınıyor? Çünkü gelecekleri yeri çok iyi biliyorlar. İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı'yla Meclis'te çoğunluğu almak suretiyle bu başarıyı devam ettireceğiz. Yahu olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Yok artık öyle 15 ayda seçim.

Seçimi 2023'e yani hedeflerimizle kesişen yıla getirdik.

Ülkemizin son 8 yılındaki hiçbir gelişme kendi tabii mecrasında ortaya çıkmış vakalara dayalı değildir. Hepsinin gerisinde bir senaryo bir tuzak bir kurgu vardır. Bugüne kadar başaramamaları, vazgeçtikleri anlamına gelmiyor.

Her vatadanşımızın kapısına gideceğiz, elini tutacağız. Şurada 1.5 yıl kaldı bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Ülkemizi CHP'nin yalanlarına, iftiralarına terkedemeyiz. Helalleşme deyip bozmaktan başka bir iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terkedemeyiz. Meydanı bölücü örgütün gündemindeki HDP'ye de, şehit yakınlarına hakaret eden edepsizlere de bırakamayız. Yeminli Türkiye düşmanlarının, yeminli millet düşmanlarının, yeminli AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının ne dediğine bakmayacağız.