Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterimizde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz.

Kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz.

En küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz.

Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız. Ülkemiz açısından güçlü bir donanmaya sahip olmak, bir tercihten öte zorunluluktur.

Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz."

Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin Doğu Akdeniz'deki hakları gasbedilmeye çalışılmıştır.

Deniz Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor. Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz."