Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Sıkıntıları biz çözeriz

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Hizmetlerimizle konuşmaya, övünmeye devam edeceğiz. Bugün burada açılışını yaptığımız tüm eser ve hizmetlerimizin sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin, yalan ve iftira dolu polemiklere değil, terör örgütüyle yol yürüyenlere değil, bu tür hizmetlere ihtiyaç var. Savunma ve kalkınma hamlelerimizin önü cumhuriyet tarihi boyunca sinsi planlarla kesildi.

2023'te Aydın inanıyorum ki CHP'ye faturayı çok ağır kesmelidir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda merhum Menderes'i yad etmemizin nedeni hizmetlerinin yanı sıra onurlu duruşudur. Demokrasinin gelişmesine tahammül edemeyen zihniyet bugün de kendini belli ediyor. Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar. Ey CHP'nin atıkları biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek yola çıktık.

Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileri gitmesi için tek bir teklifleri, projeleri olmayanlar kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine talipmiş. Dikili bir ağaçları var mı? 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına PKK payandası bir partiyi diğer tarafına şehit yakınlarına küfür eden sözde milliyetçi partiyi almışlar. Türkiye'yi milletimizi, bir kez daha aynı kabusa mahkum etmek isteyenlerin eline bırakmayacağız.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler üzerine inşa edeceğimiz büyük Türkiye hedefine ulaşacağız. Ülkemizi bugünlere getirirken hangi badireleri atlattığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Terör örgütlerinden darbecilere kadar ellerindeki bütün güçleri üzerimize saldılar.

Son bir kaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kurları üzerinden sayısız denemelerde bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurtdışında kullanılan araçları etkisiz hale getirdik. Kura endeksli Türk Lirası dedik, bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaklar, biz bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Biz çalışıyoruz yapıyoruz, CHP laf üretiyor.

Geçen ay istikrar ve güveni tesis etmek için gerekli adımı attık. Fahiş artışların ve enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Yüksek oranları artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık. Asgari ücreti tahammül edemeyecekleri seviyeye çıkardık mı? Bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyondan korumaya devam edeceğiz. Sanayicilerimiz harıl harıl çalışıyor, üretim yapıyor.

Gelişmiş ülkelerin 6-7 katına çıkan enflasyon ve ipin ucunu kaçırdıkları parasal genişleme nedeniyle Türkiye kendi rayında devam ediyor. Amerika'ya Avrupa'ya bakın durum felaket. Aradığınız ürünü bile bulamıyorsunuz. Bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar. Bunu yakalayacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA ÜCRETSİZ ELEKTRİK YANITI

Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçilerimizin yanında olacağımızı kimse unutmasın. Bay Kemal geçenlerde Şanlıurfa'daydı. Belediyeyi bize verin, size elektriği bedava vereceğiz dedi. 2023'ü beklemeye gerek yok, Aydın'da belediye başkanına ver talimatı eğer yapabiliyorlarsa hodri meydan. Çiftçilere ücretsiz elektrik verilsin. Bu Bay Kemal'in dünyadan haberi yok. Elektriğin yönetimi şu anda belediyede mi? Bizde. 14-15 tane büyükşehir sende Bay Kemal, ver talimatı bedava elektriği çiftçiye versinler.

Buradan tüm milletimize sesleniyorum. Siz kendi kifayetsizliklerini gizlemek için karamsarlık havası pompalayanlara tenezzül etmeyin. Siz dünyanın tamamında çok daha fazlasıyla yaşanan sorunları Türkiye'ye mahsus gibi gösterenlere aldırış etmeyin. Enflasyon başta olmak üzere çözüm yoluna koymamız gereken sıkıntıları biz çözeriz.

250 MİLYON DOLARLIK KAĞIT İTHALATI BİTECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde ise Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nın açılışında konuştu. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:



"Kağıt insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Kağıt üretimi sosyal ve kültürel katkılarının yanında ekonomik olarak büyük bir değer oluşturuyor. Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz.



(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek. Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Kağıt endüstrisini taşıdığı önem nedeniyle stratejik sektör olarak görüyoruz.



Türkiye'nin üretim gücünden, sanayisinden haberi olmayan tatlı su siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum. Türkiye'yi hak ettiği yere getireceğiz. Açılışını yaptığımız bu muazzam tesisin vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum."