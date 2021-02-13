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Erdoğan'dan faizsiz ev araba reklamları için talimat: Bunlar Çiftlik Bank işine dönmesin

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, televizyonda gördüğü faizsin ev, araba reklamları üzerine Bakan Lütfi Elvan'a "Bunlar Çiftlik Bank işine dönmesin" talimatı verdiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın talimatı sonrası TBMM'ye yasa teklifi verildi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 12:01
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Erdoğan'dan faizsiz ev araba reklamları için talimat: Bunlar Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki hafta önce grup toplantısından çıktı. Şeref Salonu boyunca kendisini bekleyenleri selamladı. TBMM’den ayrılmadan önce idare amirinin odasında kısa bir mola verdi.

Odaya çaylar söylendi. Kendisini uğurlayacak parti yönetimiyle sohbete koyuldu. Erdoğan, tam o sırada karşısındaki televizyonda reklamı fark etti. Yanında duran Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a yönelerek, “Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikâyetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi” dedi.

Hürriyet'teki habere göre odada bulunanlar, Erdoğan’ın dikkatini çeken reklama odaklandı. Faizsiz peşinatsız ev-araba-eşya satışına ilişkin reklam olduğu fark edildi. Bakan Elvan, bu konuda yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini, yakında Meclis’e gönderileceğini söyledi.

Erdoğan’ın daha önce yaptığı uyarının çalışmayı başlattığı öğrenildi. Sektörde çalışan köklü firmaların büyük bölümü, bu çekidüzen yasasına destek veriyor.

Çünkü son günlerde sayıları hızla atan bu tür firmaların, toplanan paraları amaç dışında kullandığı, bankada faizde değerlendirildiği, sistemden çıkmak isteyenlere zorluk çıkarıldığına ilişkin şikâyetler Erdoğan’a kadar ulaştı. 

Ve önceki gün, yasa teklifi TBMM’ye verildi.

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