Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Hodri meydan, seçimlerde çık karşımıza

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

BARTIN'DAKİ MADEN PATLAMASI

''Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan elim kaza hepimizin yüreğini dağlamıştır. Metan tüm dünyada maden işletmelerinin ve madencilerin korkulu rüyasıdır.

''KESİN RAPOR ÇIKANA KARAR SÖYLENEN HER ŞEY SPEKÜLASYONDAN İBARETTİR''

Tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz, çalışma sonrası öğreneceğiz. Patlama sebebi inceleme sonucu belirlenecek. Patlamayla ilgili kesin rapor çıkana karar söylenen her şey spekülasyondan ibarettir.

''BARTIN'DAKİ HASTALARIMIZ TABURCU EDİLDİ''

Bartın'daki hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda. Ayrıca afet öncesi yapılan denetimleri de mercek altına aldık.

''MADEN OCAĞI SON OLARAK AĞUSTOS AYINDA DENETLENDİ''

Maden ocağı son olarak ağustos ayında 7 gün süreyle denetlenmiştir. Yılda en az 4 defa denetlenerek eksikler tespit edilmekte ikazlar yapılmaktadır.

''MADENCİLERİN GERİDE BIRAKTIĞI AİLELERİ DEVLETE EMANETTİR''

Maden kazalarında hayatını kaybedenlere verilecek destek için düzenleme çalışmasını ilgili arkadaşlar sürdürüyor. Madencilerin geride bıraktığı aileleri devlete emanettir.

''İHMALİ GÖRÜLEN KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK''

Raporla birlikte ihmali görülen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun. Kaza ve kadere inanan insanlarız. Elbette tespit ederlerse suçlunun yakasına yapışacağız. Tüm bunları yaparken mukadderata teslim olacağız.

''İŞİ KADER KAVRAMINI AŞAĞILAMAYA KADAR VARDIRANLAR TEHLİKELİ BİR MECRADA İLERLEDİKLERİNİ BİLMELİDİR''

İşi kader kavramını aşağılamaya kadar vardıranlar tehlikeli bir mecrada ilerlediklerini bilmelidir. Sen inanmayabilirsin ama Bay Kemal ve avanesi ben kaza ve kadere iman etmiş bir insanım ve böyle yürüyorum. Amasra'daki maden kazası devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecek.

MECLİS'TEKİ ÇEKİÇLİ EYLEME TEPKİ

Bay Kemal önce adamlarına sahip çık Meclis'in kürsüsüne çekiçlerle orada telefon kırmaya yönelmesinler. Bu ahlaki değildir edebe adaba terstir. Meclis'in adabına edebine terstir.

''PARLAMENTO, MECLİS İÇTÜZÜĞÜNÜ SÜRATLE DEĞİŞTİRMELİDİR''

Parlamento, meclis içtüzüğünü süratle değiştirmelidir. Çekiçle gelir orada telefon da kırar başkasının kafasını da kırar. Bu milletin parlamentosu bunlara haddini bildirmelidir.

PUTİN'İN DOĞALGAZ MERKEZİ ÖNERİSİ

Avrupa doğalgazı nereden temin edeceğiz diye fellik fellik arayış içinde, Türkiye'nin böyle bir problemi yok.

''AVRUPA DOĞALGAZINI TÜRKİYE'DEN TEMİN EDECEK''

Son görüşmemizde Putin ile hemfikir olduk. Kendisi de açıkladı 'Avrupa doğalgazını Türkiye'den temin edebilir' dedi.

''REFAH KAYBINI TELAFİ ETMEKTE KARARLIYIZ''

Yükselen enflasyon sebebiyle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız. Önümüzdeki yılbaşında yeni bütçemizle birlikte telafi sözünü yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

''2023 BÜTÇESİNDE ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRDIK''

2023 bütçesinde aslan payını eğitime ayırdık. Her şeyin başı eğitim. 2023 için eğitim bütçesi 58 kat artışla yaklaşık 650 milyar lira olarak belirledik.

DEZENFORMASYON YASASI YÜRÜRLÜKTE

TBMM geçtiğimiz hafta tarihi öneme sahip bir kanunu kabul etti. Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen bu kanun dünyanın pek çok yerinde zaten vardır ve uygulanmaktadır.

''BU KANUN ACİL BİR İHTİYAÇTI, GECİKTİRİLEMEZDİ''

Bu kanun acil bir ihtiyaçtı, geciktirilemezdi. Ana muhalefet buna da karşı çıktı. Çünkü işlerine gelmiyor. Amacımız fiziki alanda olduğu gibi sosyal medya mecralarında da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliklerini temin etmektir. Şöyle bir çalışmadan örnek verelim; Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan dijital haber raporunda Türkiye'nin dünyada en çok dezenformasyona maruz kalan ülke olduğu belirtiliyor. Artık insanlarımız tüm iletişim araçlarını daha güvenle kullanma imkanına kavuşacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

Bu zat seçime ayların kaldığı bir dönemde Amerika'ya gitti. Benzin istasyonuna girmiş orada hamburgerci varmış ona takılmış 8 saat orada geçmiş. Burada da benzin istasyonuna takılabilirdi orada da benzin istasyonu var orada da bu işi halledebilirdi.

''BU GEZİNİN BİLİNMEYEN, KARANLIK TARAFI VAR''

Bu gezinin bilinmeyen, karanlık tarafı var. Bir de vermediği görüntüler var. New York'a kadar gideceksin Türkevi'ni ziyaret etmeyeceksin. Yapamaz. Türkevi onun bütün fiyakasını siper süpürür atar. Ülkemizin çıkarını, milletimizin her türlü değerini, insanımızın her türlü mahremini hedef alan yalan ve iftira kampanyaları da terör saldırısıdır. Benim çocuklarım o binayı yaptırmış, yalan. Tek yaptığı iş şaibeli kişilerle bir araya gelmek. Siyaset bu adamın yaptığı iş değildir. Siyaset yapmaktan anladığı bu ise hem kendisine hem partisine hem bu ülkeye yazık.

KILIÇDAROĞLU'NA ''CUMHURBAŞKANI ADAYI OL'' ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmak isriyorum; madem kendine bu kadar güveniyorsun, gücün yetiyorsa yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza birikimlerimizi vizyonlarımızı projelerimizi yarıştıralım. Çık karşıma kararı millet versin. Aday olmak istiyor da birilerinin tehdidine maruz kalıyorsan korkma. Öyleyse hodri meydan. Hayallerinle arana engel koyanlar kimse söyle omuz omuza mücadele edelim. Gerekiyorsa 6'lı masadaki ortaklarını da görünmeyen ortaklarını da birlikte ikna edilim. Ben muhafazakar bir devrimciyim. Seçime kısa bir süre kaldı daha adayları ortada yok. Uluslararası arenada Türkiye'nin haklarını nasıl koruyacak?''